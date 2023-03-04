Зеленский встретился с главой Европарламента во Львове

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с главой Европейского парламента Робертой Метсолой во Львове . Об этом сообщается в Telegram-канале президента Украины .

«Спасибо за лидерство в поддержке Украины с первых дней этой ужасной войны и важные решения, принятые Европарламентом», — указал Зеленский.

Он также поблагодарил Европарламент за принятие резолюции о поддержке страны и за то, что Украина стала кандидатом на членство в Европейский союз (ЕС).