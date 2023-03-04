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34 минуты назад

В Сети сравнили, как Индия принимала Бербок и Лаврова

Майк Габриелян

Индия встретила главу МИД России Сергея Лаврова с настоящим русским гостеприимством. Прием для немецкой коллеги Сергея Викторовича оказался гораздо менее дружественным. На это обратили внимание пользователи американской соцсети Twitter, пишет РГ.

В Сети сравнили, как Индия принимала Бербок и Лаврова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пользователи сравнивают два видео: на первом шеф российского МИД спускается по трапу самолета, внизу его встречает делегация и множество журналистов. На втором Бербок выходит из самолета, идет по летному полю одна, затем к ней подходят двое военнослужащих.

«Но ведь нам все время говорят, что Россия изолирована», - написал один из комментаторов.

Пользователи также отмечают, что «никто не хочет приветствовать поджигателей конфликта», а представители западного мира знакомятся с новым мировым порядком, и им это «не очень нравится».

Ранее Лавров извинился перед Индией за поведение иностранных коллег.

В мире,Сергей Лавров,МИД России,
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