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42 минуты назад

Молдавия оценила риски со стороны Приднестровья

Майк Габриелян

Кишинев не считает, что ему может угрожать Тирасполь, однако посол Молдавии в Румынии Виктор Кирилэ полагает, что «нужно готовиться к любому сценарию», передает RT.

Молдавия оценила угрозу безопасности со стороны Приднестровья
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы не видим непосредственных рисков для нашей безопасности на правом берегу, не видим мобилизации сил для тревоги», - заявил он.

В последние дни Киев пытается нагнетать обстановку на границе с Приднестровьем, маневрируя своими войсками. Вице-премьер Молдавии Олег Серебрян утверждает, что данная ситуация не свидетельствует о планах Киева провести военную операцию в регионе.

Тирасполь обвинил Кишинев в отказе от диалога

Ранее в Кремле заявили, что обеспокоены ситуацией вокруг Молдавии, поскольку Киев и Запад «способны на различные провокации».

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