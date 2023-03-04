Молдавия оценила угрозу безопасности со стороны Приднестровья

Кишинев не считает, что ему может угрожать Тирасполь, однако посол Молдавии в Румынии Виктор Кирилэ полагает, что «нужно готовиться к любому сценарию», передает RT.

«Мы не видим непосредственных рисков для нашей безопасности на правом берегу, не видим мобилизации сил для тревоги», - заявил он.

В последние дни Киев пытается нагнетать обстановку на границе с Приднестровьем, маневрируя своими войсками. Вице-премьер Молдавии Олег Серебрян утверждает, что данная ситуация не свидетельствует о планах Киева провести военную операцию в регионе.