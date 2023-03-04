Иран гарантировал готовность сотрудничать с МАГАТЭ

Иран на высоком уровне гарантировал готовность сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по оставшимся проблемам ядерной программы страны. Об этом сообщает Reuters.

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Согласно сообщению агентства, Иран готов позволить МАГАТЭ проводить проверки на своих объектах, а также вести регулярный мониторинг.

При этом отмечается, что достигнутое соглашение — рамочное, подробные его условия будут обговорены во время встречи представителей Агенства и властей Ирана в Тегеране.