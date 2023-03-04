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1 час назад

Иран гарантировал готовность сотрудничать с МАГАТЭ

Lenta.ruиещё 4

Иран на высоком уровне гарантировал готовность сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по оставшимся проблемам ядерной программы страны. Об этом сообщает Reuters.

Иран гарантировал готовность сотрудничать с МАГАТЭ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно сообщению агентства, Иран готов позволить МАГАТЭ проводить проверки на своих объектах, а также вести регулярный мониторинг.

При этом отмечается, что достигнутое соглашение — рамочное, подробные его условия будут обговорены во время встречи представителей Агенства и властей Ирана в Тегеране.

Ранее представитель МИД Исламской Республики Иран Насер Канани Чафи подтверждал, что Тегеран по-прежнему верен Договору о нераспространении ядерного оружия и назвал профессиональное сотрудничество важным принципом отношений между Ираном и МАГАТЭ. При этом он призвал Агентство к более профессиональному поведения на фоне комментариев об обнаружении в Иране обогащенного до 84 процентов урана.

В мире,Насер Канани,МАГАТЭ,
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