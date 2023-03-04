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46 минут назад

Трамп предложил возвести «города свободы» с летающими машинами

Илья Родин

Известный политик Дональд Трамп, бывший президент США, в рамках новой предвыборной кампании предложил построить в стране «города свободы». Об этом пишет телеканал CNN.

Трамп предложил возвести «города свободы» с летающими машинами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его мнению, постройка десяти футуристических населенных пунктов размером с Вашингтон (177 квадратных километров, население свыше 700 тыс. человек), позволит создать «новое американское будущее» в государстве, «утратившем смелость».

Трамп напомнил, что жители страны в прошлом строили города на фронтире, создали государство на неосвоенных, диких землях. На фоне этого они в настоящее время запускают в космос спутники.

По его оценке, современные «города свободы» снова пробудят в американцах воображение, желание развиваться, мечтать. Кроме того, они дадут дома сотням тысяч молодых граждан страны, трудолюбивым семьям.

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В Китае и Соединенных Штатах ведутся работы по разработке аппаратов, способных осуществлять вертикальный взлет и посадку, пояснил Трамп. Он добавил, что страна может добиться лидерства в этой области.

Следовательно, предположил политик, передвижение в новых населенных пунктах будет осуществляться на летающих автомобилях.

В мире,Дональд Трамп,
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