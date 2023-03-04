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14 минут назад

В Болгарии прошли праздничные шествия с российскими флагами

Lenta.ru

В Болгарии прошли праздничные шествия в честь 145-й годовщины освобождения страны Россией от османского ига. Об этом сообщает «Российская газета».

В Болгарии прошли праздничные шествия с российскими флагами
Фото:  посольство России в Болгарии посольство России в Болгарии

Отмечается, что 3 марта центр Софии был заблокирован массовым шествием под композицию «Прощание славянки».

«Поклон героизму и самопожертвованию русскому народу, легшему костьми вдалеке от своей Родины за нашу Свободу!», — заявили в Болгарском антифашистском союзе.

Посол России в Софии Элеонора Митрофанова отметила, что, несмотря на то, что сейчас страны переживают «не лучший этап отношений, память о Русско-турецкой войне все так же священна».

В 1396-1878 годах Болгария входила в состав Османской империи. После того как Турция подавила восстание в Болгарии в 1876-м, а также после обращения боснийских повстанцев к сербам о помощи, Сербия и Черногория объявили войну Османской империи. Россия поддержала славянские народы и вступила в войну (Русско-Турецкая война 1877-1878 годов). В Болгарии эта война именуется Освободительной.

В мире,Элеонора Митрофанова,
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