В Болгарии прошли праздничные шествия с российскими флагами

В Болгарии прошли праздничные шествия в честь 145-й годовщины освобождения страны Россией от османского ига. Об этом сообщает «Российская газета».

Фото: посольство России в Болгарии посольство России в Болгарии

Отмечается, что 3 марта центр Софии был заблокирован массовым шествием под композицию «Прощание славянки».

«Поклон героизму и самопожертвованию русскому народу, легшему костьми вдалеке от своей Родины за нашу Свободу!», — заявили в Болгарском антифашистском союзе.

Посол России в Софии Элеонора Митрофанова отметила, что, несмотря на то, что сейчас страны переживают «не лучший этап отношений, память о Русско-турецкой войне все так же священна».