В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
1 час назад

В Китае расшифровали неприятный намек США Украине

Lenta.ruиещё 1

Соединенные Штаты намекнули украинским властям, что за военную помощь придется заплатить. Такое предположение сделал автор материала для China Daily.

В Китае расшифровали неприятный намек США Украине
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Вашингтон указал, что объемы помощи США заранее оценили, поэтому в какой момент Киеву необходимо начать за нее платить. Этот момент зависит от того, «когда Киев достигнет непрозрачных целей администрации» президента США Джо Байдена, пишет издание.

Обозреватель отметил, что США «забросили слишком много целей в корзину Украины», но не раскрыли критериев их достижения, из-за чего невозможно предсказать сроки окончания конфликта.

Ранее епутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Клэр Дейли заявила, что Киев заплатит высокую цену за предоставленную ему помощь. По словам евродепутата, в стране проходит «шоковая терапия»: продажа общественных земель, разбалансировка рынка труда, продажа государственных активов.

«Будущее страны распродается, чтобы финансировать прокси-войну, которая разрывает это государство», — подчеркнула она.

В мире,Джозеф Байден,Европарламент,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий