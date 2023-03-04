В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
51 минуту назад

Племянник Кеннеди может принять участие в выборах президента США

Елена Прошина

Роберт Кеннеди-младший, племянник бывшего президента США, может принять участие в выборах на пост президента страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию NHPR.

Племянник Кеннеди может принять участие в выборах президента США
Фото: ТАССТАСС

«Я думаю об этом, и я преодолел самое серьезное препятствие: моя жена дала зеленый свет», — сказал Кеннеди-младший.

Эти слова он произнес в ходе своего визита в местный колледж в штате Нью-Гэмпшир.

Телеканал Fox News сообщил, что если Кеннеди младший все-таки решится на участие в президентской гонке, то будет представителем Демократической партии.

Издание напоминает, что следующие выборы президента Соединенных Штатов должны состояться в 2024 году. Бывший лидер США, республиканец Дональд Трамп заявил о своем намерении участвовать в этом событии и официально подал заявку в избирательную комиссию для регистрации своей кандидатуры.

Президент Джо Байден также заявил о желании участвовать в президентской гонке, однако официально не выдвигался. При этом первая леди США Джилл Байден заверила, что ее супруг сдержит слово и выдвинет свою кандидатуру на пост президента. Она также выразила уверенность, что жители США изберут Джо Байдена на второй срок в 2024 году.

В мире,Джилл Байден,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Демократическая партия США,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий