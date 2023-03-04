Племянник Кеннеди может принять участие в выборах президента США

Роберт Кеннеди-младший, племянник бывшего президента США, может принять участие в выборах на пост президента страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию NHPR.
«Я думаю об этом, и я преодолел самое серьезное препятствие: моя жена дала зеленый свет», — сказал Кеннеди-младший.
Эти слова он произнес в ходе своего визита в местный колледж в штате Нью-Гэмпшир.
Телеканал Fox News сообщил, что если Кеннеди младший все-таки решится на участие в президентской гонке, то будет представителем Демократической партии.
Издание напоминает, что следующие выборы президента Соединенных Штатов должны состояться в 2024 году. Бывший лидер США, республиканец Дональд Трамп заявил о своем намерении участвовать в этом событии и официально подал заявку в избирательную комиссию для регистрации своей кандидатуры.
Президент Джо Байден также заявил о желании участвовать в президентской гонке, однако официально не выдвигался. При этом первая леди США Джилл Байден заверила, что ее супруг сдержит слово и выдвинет свою кандидатуру на пост президента. Она также выразила уверенность, что жители США изберут Джо Байдена на второй срок в 2024 году.