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32 минуты назад

Dawn: по меньшей мере шесть человек погибли при взрыве в шахте в Пакистане

Газета.Ruиещё 3

По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва в шахте в Пакистане провинции Белуджистан. Об этом сообщает сообщает телеканал Dawn.

Много погибших: В шахте в Пакистане произошел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, горнорабочие проводили работы на глубине более 450 м. В это время в шахте произошел взрыв метана. Часть шахты обрушилась, и люди оказались заблокированы. Позже спасатели смогли добраться до места взрыва, но шесть горняков к тому моменту уже были мертвы. Их тела подняли на поверхность. Сообщается, что из-за высокой концентрации метана пять спасателей потеряли сознание в ходе проведения работ. Их вытащила вторая группа спасателей. Всех пострадавших доставили в больницу.

Ранее в цехе на месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе произошел взрыв газа. Погибли двое рабочих. Инцидент произошел 21 февраля на территории Северо-Русского месторождения, которое принадлежит компании "Новатэк-Таркосаленефтегаз".

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