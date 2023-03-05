Вучич: Сербия никому не поставляет оружие, ни России, ни Украине

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна не поставляет оружие ни России, ни Украине.. Об этом он сообщил в эфире телеканала Pink.

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По его словам, Сербия производит и продает боеприпасы, но не поставляет оружие ни России, ни Украине.

Ранее сербское оборонное предприятие «Крушик» проверило и опровергло подлинность документов, которые прилагались к сообщениям о предполагаемой продаже оружия Украине. Об этом сообщило его руководство на сайте предприятия.

Руководство «Крушика» назвало «недостоверной информацию» о том, что компания поставляла Киеву 122-миллиметровые ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Как утверждает руководство, продажи на украинский рынок не осуществлялись, «также вообще не были заключены договоры об указанных количествах и кодификации».