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49 минут назад

Со здания вокзала в Риге убрали надпись на русском языке

Lenta.ruиещё 2

В субботу, 4 марта, со здания Центрального железнодорожного вокзала в Риге демонтировали слово «вокзал» на русском языке, рассказали в министерстве сообщения Латвии, передает «Интерфакс».

Со здания вокзала в Риге убрали надпись на русском языке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава ведомства Янис Витенбергс заявил, что надпись на русском языке много лет не имела практического значения.

«Единственное, что оно поддерживало — это атмосферу советского времени в самом центре столицы», — подчеркнул он.

Министр также назвал решение убрать русское слово с фасада символическим жестом.

Теперь на здании будут находиться надписи только на латышском и английском языках. В настоящее время в районе Центрального вокзала продолжаются строительные работы по проекту Rail Baltica, поэтому вскоре его облик должен полностью измениться.

Ранее в Литве допустили введение моратория на русскую культуру из-за боевых действий на Украине. Министр культуры страны Симонас Кайрис отметил, что Россия якобы сознательно использует культуру в качестве оружия, указав на приезд представителей российской поп-культуры на важные для Вильнюса дни.

В то же время в России в конце февраля был подписан закон о госязыке, согласно которому будет ограничено использование иностранных слов, за исключением не имеющих аналогов в русском языке. Принятие закона, по мнению его авторов, позволит повысить общий уровень грамотности граждан, корректность использования русского языка, а также обеспечит контроль за качеством подготовки словарей и справочников.

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