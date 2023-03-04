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В Греции прошли протесты после крушения поездов

В Греции прошли масштабные митинги после крушения двух поездов на железной дороге Афины - Салоники. Об этом сообщает ТАСС.

В Греции вспыхнули масштабные протесты
© ТАСС

Отмечается, что протесты разгорелись у офиса компании Hellenic Train, которая обслуживает всю железнодорожную систему. Ее руководство обвиняют в «преступной халатности», которая повлекла множество жертв.

В акции, прошедшей в Афинах, приняли участие около 700 человек. Собравшиеся скандировали: «Это преступление не будет забыто, мы станем голосом всех погибших».

Участники митинга обвинили компанию в отсутствии системы световой сигнализации и автоматического управления движением поездов на железнодорожных участках.

Ранее начальник станции греческого города Лариса, арестованный за крушение двух поездов, признал свою вину в происшествии. Он сообщил, что отправил пассажирский поезд по одному пути с грузовым составом, идущим из Катерини. По данным ERT, мужчине 56 лет, он начал работать на своей должности месяц назад.

В ночь на 1 марта грузовой и пассажирский поезда столкнулись в греческом городе Темпи. По информации пожарной службы Греции, в результате столкновения погибли 57 человек.

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