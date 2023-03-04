В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
39 минут назад

В США допустили сдачу территорий Украиной в ходе переговоров с РФ

Елена Прошина

России и Украине необходимо перейти к мирным переговорам, даже если Киеву придется отдать восточные территории под контроль Москвы. В противном случае вся Украина превратится в руины. Об этом пишет The National Interest.

В США допустили сдачу территорий Украиной в ходе переговоров с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание отмечает, что чем дольше Запад будет оказывать Украине военную помощь, тем дольше будет длиться конфликт.

The National Interest напоминает, что Киев предложил Москве мирное соглашение из десяти пунктов. Оно требует от России вывести свои войска с территории Украины и восстановить довоенные границы. Россия отклонила эти предложения, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал Киев принять «новые реалии».

Как пишет автор публикации, Россия и Украина в этом конфликте придерживаются парадоксальных позиций. Однако для завершения боевых действий и предотвращения дальнейших жертв и разрушений сторонам необходимо провести мирные переговоры и пойти на уступки. В противном случае, говорится в статье, одну из сторон ждет военное поражение, а это в любом случае будет худшим завершением конфликта и для России, и для Украины.

Автор считает, что прекращение войны с помощью переговоров будет лучшим результатом этого противостояния. Он подчеркнул, что Москва уже не раз поднимала тему применения ядерного оружия.

«Стоит ли помощь Киеву в восстановлении контроля над восточной территорией такого риска? В качестве альтернативы, Запад мог бы немедленно устранить этот риск, прекратив свою военную помощь», — пишет The National Interest.

В мире,Москва и Киев ,Переговоры,Дмитрий Песков,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий