России и Украине необходимо перейти к мирным переговорам, даже если Киеву придется отдать восточные территории под контроль Москвы. В противном случае вся Украина превратится в руины. Об этом пишет The National Interest.

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Издание отмечает, что чем дольше Запад будет оказывать Украине военную помощь, тем дольше будет длиться конфликт.

The National Interest напоминает, что Киев предложил Москве мирное соглашение из десяти пунктов. Оно требует от России вывести свои войска с территории Украины и восстановить довоенные границы. Россия отклонила эти предложения, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал Киев принять «новые реалии».

Как пишет автор публикации, Россия и Украина в этом конфликте придерживаются парадоксальных позиций. Однако для завершения боевых действий и предотвращения дальнейших жертв и разрушений сторонам необходимо провести мирные переговоры и пойти на уступки. В противном случае, говорится в статье, одну из сторон ждет военное поражение, а это в любом случае будет худшим завершением конфликта и для России, и для Украины.

Автор считает, что прекращение войны с помощью переговоров будет лучшим результатом этого противостояния. Он подчеркнул, что Москва уже не раз поднимала тему применения ядерного оружия.