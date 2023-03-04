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31 минуту назад

На Украине объявлена воздушная тревога

Свободная пресса

Сразу в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает посредством интерактивной онлайн-карты министерство цифровой трансформации Украины.

На Украине объявлена воздушная тревога
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным ведомства, тревога звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Кроме того, объявлена тревога и в находящихся под оккупацией киевских войск частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

О каких-либо ударах по инфраструктуре или военным объектам на территории вышеозначенных регионов пока не сообщается.

Ранее «СП» писала о том, что священники Украинской православной церкви Киевского патриархата благословляют отряды ВСУ на убийства русских и говорят, что это не грех.

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