На Украине объявлена воздушная тревога

Сразу в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает посредством интерактивной онлайн-карты министерство цифровой трансформации Украины.

По данным ведомства, тревога звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Кроме того, объявлена тревога и в находящихся под оккупацией киевских войск частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

О каких-либо ударах по инфраструктуре или военным объектам на территории вышеозначенных регионов пока не сообщается.