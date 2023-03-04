ЕС пригрозил Китаю последствиями за поставки оружия в Россию

Европейский союз пообещал ввести санкции против Китая, если китайские власти будут поставлять вооружение России. Об этом пишет агентство Рейтер со ссылкой на свои источники, передает РИА Новости.

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В сообщении агентства уточняется, что высокопоставленный европейский чиновник обозначил для Китая «красную черту»: если Пекин заключит договор с Москвой о поставках оружия, Европейский союз ответит санкциями.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники среди официальных лиц США сообщило, что Вашингтон проводит консультации с рядом европейских стран, чтобы выяснить, кто из них сможет поддержать санкции против Китая, если Пекин все же решит помочь России оружием в конфликте на Украине. Никаких конкретных согласований на этот счет нет, в данный момент США и союзники лишь обсуждают возможные шаги в этом направлении.