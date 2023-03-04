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49 минут назад

ЕС пригрозил Китаю последствиями за поставки оружия в Россию

Елена Прошина

Европейский союз пообещал ввести санкции против Китая, если китайские власти будут поставлять вооружение России. Об этом пишет агентство Рейтер со ссылкой на свои источники, передает РИА Новости.

ЕС пригрозил Китаю последствиями за поставки оружия в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении агентства уточняется, что высокопоставленный европейский чиновник обозначил для Китая «красную черту»: если Пекин заключит договор с Москвой о поставках оружия, Европейский союз ответит санкциями.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники среди официальных лиц США сообщило, что Вашингтон проводит консультации с рядом европейских стран, чтобы выяснить, кто из них сможет поддержать санкции против Китая, если Пекин все же решит помочь России оружием в конфликте на Украине. Никаких конкретных согласований на этот счет нет, в данный момент США и союзники лишь обсуждают возможные шаги в этом направлении.

Бывший главный редактор китайского издания Global Times Ху Си Цзинь в своей статье заявил, что Соединенные Штаты прикладывают все усилия, чтобы не допустить прочного альянса России и Китая. Для этого они используют обвинения в поставках оружия. Журналист считает, что Вашингтон опасается «возможного объединения» Москвы и Пекина. Он также допускает, что США не хотят затягивать боевые действия на Украине.

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