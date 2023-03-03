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1 час назад

Трасс признала свои ошибки на посту премьер-министра

Елена Прошина

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что действительно допускала ошибки во время своего пребывания на посту премьер-министра. Об этом сообщают «Известия».

Трасс признала свои ошибки на посту премьер-министра
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я не всё делала идеально, и я полностью признаю это», – сказала она.

При этом Трасс также добавила, что просто пыталась справиться с теми проблемами, с которыми столкнулась Британия. Она уточнила, что стремилась изменить ситуацию со стагнацией в экономике страны, а также решить энергетический кризис и ситуацию в Национальной службе здравоохранения.

Лиз Трасс стала героиней мемов

Помимо этого, бывший премьер опровергла обвинения в увеличении государственных заимствований и процентных ставок в рамках бюджета. Трасс считает, что эти обвинения несправедливы, так как ставки всё равно бы выросли в дальнейшем.

«Легко указывать пальцем, но мы столкнулись с очень сложной ситуацией», – заявила она.

Напомним, что 20 октября Лиз Трасс заявила об отставке. Она оставалась на посту всего 45 дней.

В мире,Лиз Трасс,
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