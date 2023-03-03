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32 минуты назад

Генпрокурор США посетил Львов

ТАССиещё 3

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд в пятницу прибыл с необъявленным визитом во Львов на Украине для обсуждения привлечения к ответственности лиц, совершивших преступления в ходе конфликта на территории этой страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Минюста США.

Генпрокурор США посетил Львов
Фото: YoutubeYoutube

"Генеральный прокурор провел несколько встреч и подтвердил приверженность США к привлечению России к ответственности за преступления, совершенные во время вторжения на территорию соседней суверенной страны", - приводит Reuters слова представителя американского Минюста.

Как уточняет телеканал ABC со ссылкой на источники, Гарланд посетил Львов по приглашению генпрокурора Украины Андрея Костина для участия в конференции "Единство во имя справедливости". В украинском городе генпрокурор США провел несколько встреч, указывает телеканал, хотя не уточняет, с кем именно. На этой конференции глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, принявший участие в ее работе, объявил о запуске Диалоговой группы по привлечению к ответственности за преступления на Украине.

27 февраля Украину посетила министр финансов США Джанет Йеллен. 20 февраля в Киеве побывал президент США Джо Байден.

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