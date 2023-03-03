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35 минут назад

Нидерланды запустили работу Диалоговой группы по Украине

ТАСС

Нидерланды запустили работу Диалоговой группы по привлечению к ответственности за преступления на Украине. Об этом сообщили в пятницу в нидерландском внешнеполитическом ведомстве.

Нидерланды запустили работу Диалоговой группы по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Работа группы запущена главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой в ходе прошедшей во Львове конференции "Единство для справедливости", говорится в сообщении министерства. Свою деятельность группа будет вести по четырем направлениям: поддержка Украины со стороны международных сторон, действия, предпринимаемые региональными и международными институтами, национальные расследования и текущие инициативы по документированию преступлений со стороны гражданского общества.

Работу возглавляют назначенные сопредседатели - как минимум один представитель Украины по каждому из направлений, а также представители Международного уголовного суда (МУС), ЕС, гражданского общества.

"Все, что мы делаем для Украины, должно делаться и с Украиной, - подчеркнул Хукстра. - Они должны быть управляющими. И Диалоговая группа обеспечит, чтобы так и оставалось".

Диалоговая группа представляет собой координационный механизм, который предлагает странам, международным организациям и заинтересованным сторонам из гражданского общества платформу для обсуждения и согласования национальных и международных инициатив по привлечению к ответственности. Первые встречи по отдельным направлениям работы запланированы на апрель.

В прошлом в году в Гааге прошла конференция по привлечению к ответственности за преступления на Украине, в ходе которой 45 стран, а также МУС и Евроюст заявили о своей политической приверженности к созданию данной Диалоговой группы.

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