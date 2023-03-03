Посол Великобритании пришла на встречу с Вучичем в платке с гимном Украины

Посол Великобритании в Сербии Шэн Маклауд пришла на встречу с президентом республики Александром Вучичем в платке с текстом гимна Украины . Об этом сообщает РТРС.

На опубликованных фотографиях хорошо видно, что сам платок имеет цвета украинского флага, поверх которого написаны строки из гимна Украины: «Сгинут наши враги, как роса на солнце. Будем править и мы, братья, в своем краю». Как сообщили в источнике, подобный жест можно расценить как недипломатичный жест и провокацию.