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43 минуты назад

Посол Великобритании пришла на встречу с Вучичем в платке с гимном Украины

Елена Прошина

Посол Великобритании в Сербии Шэн Маклауд пришла на встречу с президентом республики Александром Вучичем в платке с текстом гимна Украины. Об этом сообщает РТРС.

Посол Великобритании пришла на встречу с Вучичем в платке с гимном Украины
Фото: www.rtrs.tvwww.rtrs.tv

На опубликованных фотографиях хорошо видно, что сам платок имеет цвета украинского флага, поверх которого написаны строки из гимна Украины: «Сгинут наши враги, как роса на солнце. Будем править и мы, братья, в своем краю». Как сообщили в источнике, подобный жест можно расценить как недипломатичный жест и провокацию.

Такой поступок оценили не все пользователи социальных сетей. Некоторые пользователи сети предложили выслать дипломата, а также послать ноту протеста Великобритании.

Ранее Александр Вучич заявил, что пересматривает тесные взаимоотношения Сербии с Москвой.

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