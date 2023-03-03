В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
34 минуты назад

Молдавия рассчитывает на помощь ОБСЕ в решении ситуации в Приднестровье

Елена Прошина

Пресс-служба кабинета министров Молдавии сообщила, что премьер страны Дорин Речан ожидает помощи от ОБСЕ в мирном урегулировании приднестровского конфликта.

Молдавия понадеялась на помощь ОБСЕ по Приднестровью
Фото: unsplash.comunsplash.com

Сообщается, что Речан провел разговор с главой миссии ОБСЕ Келли Кейдерлинг. В ходе переговоров они обсудили дальнейшие цели, а также отметили важность деятельности ОБСЕ как посредника. По словам Речана, Молдавия рассчитывает на помощь организации в достижении дипломатического разрешения ситуации в Приднестровье.

В Приднестровье заявили, что всерьез восприняли сообщение о возможной провокации Киева

Речан и Кейдерлинг также обсудили приоритетах ОБСЕ в 2023 году и общей динамике урегулирования приднестровского конфликта. По словам Кейдерлинг, Молдавия столкнулась с множеством испытаний, но самым важным, по её мнению, является стремление сторон к миру.

Ранее власти Молдавии опровергли информацию о планах ВСУ по провокации в Приднестровье.

В мире,Дорин Речан,ОБСЕ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий