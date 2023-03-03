Молдавия понадеялась на помощь ОБСЕ по Приднестровью

Пресс-служба кабинета министров Молдавии сообщила, что премьер страны Дорин Речан ожидает помощи от ОБСЕ в мирном урегулировании приднестровского конфликта.

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Сообщается, что Речан провел разговор с главой миссии ОБСЕ Келли Кейдерлинг. В ходе переговоров они обсудили дальнейшие цели, а также отметили важность деятельности ОБСЕ как посредника. По словам Речана, Молдавия рассчитывает на помощь организации в достижении дипломатического разрешения ситуации в Приднестровье.

Речан и Кейдерлинг также обсудили приоритетах ОБСЕ в 2023 году и общей динамике урегулирования приднестровского конфликта. По словам Кейдерлинг, Молдавия столкнулась с множеством испытаний, но самым важным, по её мнению, является стремление сторон к миру.