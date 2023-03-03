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9 минут назад

Reuters: ЕС введет санкции против Китая, если получит подтверждение поставок оружия России

ТАСС

ЕС намерен ввести санкции против Пекина, если получит подтверждение поставок Китаем оружия России. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источник в институтах ЕС.

ЕС пригрозил Китаю санкциями в случае поставок оружия России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Это будет последней красной линией, если Китай будет поставлять оружие России. ЕС ответит санкциями", - цитирует агентство неназванного чиновника.

21 февраля на пресс-конференции в Брюсселе глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что заявил Китаю о неприемлемости поставок оружия России в ходе разговора с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на полях конференции по безопасности в Мюнхене. По его словам, Ван И, якобы, заверил, что Китай не поставляет оружие России, но поинтересовался в ответ, почему при этом ЕС считает себя вправе поставлять оружие Украине.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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