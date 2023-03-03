ЕС пригрозил Китаю санкциями в случае поставок оружия России

ЕС намерен ввести санкции против Пекина , если получит подтверждение поставок Китаем оружия России . Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источник в институтах ЕС.

21 февраля на пресс-конференции в Брюсселе глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что заявил Китаю о неприемлемости поставок оружия России в ходе разговора с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на полях конференции по безопасности в Мюнхене. По его словам, Ван И, якобы, заверил, что Китай не поставляет оружие России, но поинтересовался в ответ, почему при этом ЕС считает себя вправе поставлять оружие Украине.