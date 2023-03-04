Метрополитен-музей отказался комментировать признание Куинджи украинцем

Метрополитен-музей в Нью-Йорке отказался комментировать признание художника Архипа Куинджи украинцем. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости, который посетил музей, но так и не добился вразумительных объяснений от сотрудников учреждения.

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Агентство на протяжении нескольких недель направляло запросы в пресс-службу музея с просьбой разъяснить, почему музей внезапно стал считать русского грека Куинджи, родившегося и умершего в Российской империи, украинцем.