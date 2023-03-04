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55 минут назад

В Метрополитен-музее отказались комментировать признание Куинджи украинцем

Lenta.ruиещё 4

Метрополитен-музей в Нью-Йорке отказался комментировать признание художника Архипа Куинджи украинцем. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости, который посетил музей, но так и не добился вразумительных объяснений от сотрудников учреждения.

Метрополитен-музей отказался комментировать признание Куинджи украинцем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агентство на протяжении нескольких недель направляло запросы в пресс-службу музея с просьбой разъяснить, почему музей внезапно стал считать русского грека Куинджи, родившегося и умершего в Российской империи, украинцем.

Ранее стало известно, что Метрополитен-музей в Нью-Йорке изменил название картины французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица» на «Танцовщица в украинском наряде». Директор феодосийской галереи Айвазовского Татьяна Гайдук назвала это абсурдом.

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