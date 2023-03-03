США не стали делиться с ВОЗ отчетом о происхождении COVID-19

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что власти США не поделились с организацией отчётом, из которого следовало, что COVID-19 произошёл из-за утечки в китайской лаборатории. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Во время брифинга эксперт заявила, что ВОЗ направил запрос в представительство США в ООН, а также в Министерство здравоохранения и социальных служб США. Однако на сегодняшний день запрос остался без ответа – организация всё ещё не имеет доступ к той информации, которую собрал Белый дом.

На фоне этого Мария ван Керкхове призвала все страны делиться подобной информацией с ВОЗ, так как это поможет продвижению научных дебатов о природе и причинах происхождения COVID-19.