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1 час назад

Минфин США ввел санкции против шести россиян

Газета.Ru

Министерство финансов США заявило о введении санкций против шести российских граждан, в частности, одного московского судьи. Об этом говорится в сообщении американского Минфина.

Минфин США ввел санкции против шести россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным ведомства, в санкционный список попали заместитель министр юстиции Олег Свириденко, судья Басманного суда Елена Ленская и следователь по особо важным делам СК Андрей Задачин.

Ранее Минторг, Минфин и Минюст США выпустили рекомендации по более эффективной борьбе с обходом санкций против России для американских банков и компаний, занимающихся внешней торговлей. В числе подозрительных признаков — использование подставных компаний, несоответствие IP-адресов с данными о местоположении, использование личной, а не корпоративной электронной почты и другие.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила в ходе визита в Киев, что Соединенные Штаты выделили стране $1,2 млрд из общей суммы бюджета на ее поддержку в $10 млрд, которые будут отправлены в ближайшие месяцы.

Йеллен подчеркнула, что ключевым направлением американской стратегии в этом году будет препятствование России в попытках обхода санкций США. Также страна намерена наращивать санкционное давление на РФ.

В мире,Елена Ленская,Олег Свириденко,Джанет Йеллен,Казначейство США,Министерство юстиции США,
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