Минфин США ввел санкции против шести россиян

Министерство финансов США заявило о введении санкций против шести российских граждан, в частности, одного московского судьи. Об этом говорится в сообщении американского Минфина.

По данным ведомства, в санкционный список попали заместитель министр юстиции Олег Свириденко, судья Басманного суда Елена Ленская и следователь по особо важным делам СК Андрей Задачин.

Ранее Минторг, Минфин и Минюст США выпустили рекомендации по более эффективной борьбе с обходом санкций против России для американских банков и компаний, занимающихся внешней торговлей. В числе подозрительных признаков — использование подставных компаний, несоответствие IP-адресов с данными о местоположении, использование личной, а не корпоративной электронной почты и другие.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила в ходе визита в Киев, что Соединенные Штаты выделили стране $1,2 млрд из общей суммы бюджета на ее поддержку в $10 млрд, которые будут отправлены в ближайшие месяцы.