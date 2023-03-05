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46 минут назад

Глава МИД Молдавии рассказал, что повлияет на взаимоотношения Кишинева и ЕС

Газета.Ruиещё 7

Дальнейшие шаги в отношениях Молдавии с Европейским союзом будут зависеть от готовности Кишинева выполнить все условия для вступления страны в ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску.

Глава МИД Молдавии рассказал, что повлияет на взаимоотношения Кишинева и ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очевидно, что мы должны сделать свою домашнюю работу», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, ситуация также будет завесить от политической воли стран-членов ЕС.

«Я не могу вам точно сказать, какая будет ситуация внутри Евросоюза, какие решения будут приниматься Евросоюзом, но наша цель абсолютно ясна: до конца этого года сделать абсолютно всю домашнюю работу по выполнение рекомендаций Европейской комиссии», — подчеркнул он.

По его словам, Молдавия должна «громко о себе заявить» и «завоевать доверие» Евросоюза.

В мире,Безопасность,Еврокомиссия,ЕС,
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