Глава МИД Молдавии рассказал, что повлияет на взаимоотношения Кишинева и ЕС

«Я не могу вам точно сказать, какая будет ситуация внутри Евросоюза, какие решения будут приниматься Евросоюзом, но наша цель абсолютно ясна: до конца этого года сделать абсолютно всю домашнюю работу по выполнение рекомендаций Европейской комиссии», — подчеркнул он.