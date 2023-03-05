Глава МИД Молдавии рассказал, что повлияет на взаимоотношения Кишинева и ЕС

Дальнейшие шаги в отношениях Молдавии с Европейским союзом будут зависеть от готовности Кишинева выполнить все условия для вступления страны в ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску.
«Очевидно, что мы должны сделать свою домашнюю работу», — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, ситуация также будет завесить от политической воли стран-членов ЕС.
«Я не могу вам точно сказать, какая будет ситуация внутри Евросоюза, какие решения будут приниматься Евросоюзом, но наша цель абсолютно ясна: до конца этого года сделать абсолютно всю домашнюю работу по выполнение рекомендаций Европейской комиссии», — подчеркнул он.
По его словам, Молдавия должна «громко о себе заявить» и «завоевать доверие» Евросоюза.