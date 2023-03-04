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43 минуты назад

Зеленский заявил о желании Киева начать переговоры о вступлении в Евросоюз

ТАССиещё 5

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в субботу во Львове с главой Европарламента Робертой Метсолой и заявил, что Киев хочет начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году.

"Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии и уже в этом году начать переговоры о вступлении в ЕС", - говорится в сообщении пресс-службы украинского президента на сайте главы государства по итогам его встречи с Метсолой.

Зеленский также призвал главу Европарламента усилить санкционное давление на РФ.

Метсола прибыла на Украину в пятницу вечером.

Депутат Европарламента спрогнозировал срок вступления Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина подала заявку на вступление в ЕС. 23 июня главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статусы кандидатов на вступление в сообщество. Сроки начала переговоров о вступлении Украины в ЕС еще не определены. Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что власти страны рассчитывают на вступление в ЕС менее чем через два года после начала переговоров. В то же время Зеленский признал, что некоторые мировые лидеры видят возглавляемую им страну в составе ЕС лишь через 10 лет.

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