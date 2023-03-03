В Госдепе высказались о поддержке всех мирных решений Киева

США готовы поддержать любые мирные инициативы Украины, исходящие от украинского руководство. О безоговорочной поддержке Вашингтона в эфире BBC высказался официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс.
«Мы готовы и согласны поддерживать любые дипломатические инициативы, которые Украина считает возможным выдвинуть, чтобы добиться справедливого и прочного урегулирования [украинского конфликта]», — высказался Прайс.
Он подчеркнул, что Вашингтон готов к продолжению военной и экономической поддержки Киева.
Он также подчеркнул, что даже в такой напряженной для международной безопасности обстановке каналы связи между Москвой и Вашингтоном остаются открытыми. «Особо важно, чтобы у нас была возможность доходчиво и напрямую взаимодействовать с Россией и другими странами мира. У нас есть их посольство, у них — наше», — резюмировал представитель.