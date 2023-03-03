В Госдепе высказались о поддержке всех мирных решений Киева

Он также подчеркнул, что даже в такой напряженной для международной безопасности обстановке каналы связи между Москвой и Вашингтоном остаются открытыми. «Особо важно, чтобы у нас была возможность доходчиво и напрямую взаимодействовать с Россией и другими странами мира. У нас есть их посольство, у них — наше», — резюмировал представитель.