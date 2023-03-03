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33 минуты назад

В Белом доме испугались заморозки конфликта на Украине

Lenta.ruиещё 1

Заморозка конфликта на Украине будет ослаблять и Киев, и страны Запада, но также может быть считана как победа России. Этого испугались в администрации президента США Джо Байдена, пишет издание Politico.

При этом большинство аналитиков в разведке стран Европы и США считают, что конфликт в нынешнем виде может растянуться на годы. Хотя в конечном итоге это истощит вооруженные силы и экономику каждой стороны, Белый дом бьет тревогу, опасаясь, что Москва получит помощь извне, пишет издание.

«Именно поэтому мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами, включая Германию, чтобы предоставить Украине оружие и оборудование, необходимое для защиты от вторжения России», — заявила представитель Совета национальной безопасности США ЭдриЭдриенн Уотсон.

Как считает обозреватель издания The Atlantic Ури Фридман, боевые действия на Украине могут длиться годы, а переговорный процесс будет хрупким и зависимым от вмешательства третьей стороны.

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