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50 минут назад

В ЕС понадеялись на отказ Китая от поставок оружия России

Lenta.ru

В Европейской комиссии понадеялись на отказ Китая от поставок оружия России. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Набиля Массрали, передает РИА Новости.

В ЕС понадеялись на отказ Китая от поставок оружия России
Фото: LentaLenta

Дипломат отметила, что глава евродипломатии Жозеп Боррель ясно донес до главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И послание о том, что Пекин не должен продавать или передавать оружие России.

«Китай должен играть позитивную роль в отношении России, а не занимать сторону, которую мы не считаем правильной», — уточнила она.

В мире,Жозеп Боррель,Еврокомиссия,ЕС,
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