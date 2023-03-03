В ЕС понадеялись на отказ Китая от поставок оружия России

В Европейской комиссии понадеялись на отказ Китая от поставок оружия России . Об этом заявила официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза ( ЕС ) Набиля Массрали, передает РИА Новости .

Дипломат отметила, что глава евродипломатии Жозеп Боррель ясно донес до главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И послание о том, что Пекин не должен продавать или передавать оружие России.