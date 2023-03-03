В ЕС понадеялись на отказ Китая от поставок оружия России

В Европейской комиссии понадеялись на отказ Китая от поставок оружия России. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Набиля Массрали, передает РИА Новости.
Дипломат отметила, что глава евродипломатии Жозеп Боррель ясно донес до главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И послание о том, что Пекин не должен продавать или передавать оружие России.
«Китай должен играть позитивную роль в отношении России, а не занимать сторону, которую мы не считаем правильной», — уточнила она.