В Молдавии заявили об отсутствии договора с Украиной по Приднестровью

Глава молдавского Бюро по реинтеграции, вице-премьер Олег Серебрян заявил, что у Молдавии и Украины нет договоренностей о проведении военной операции в непризнанной Приднестровской республике. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: Правительство Республики Молдова Правительство Республики Молдова

Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк заявила, что украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем. По словам Серебряна, Украина имеет суверенное право размещать свои войска там, где считает необходимым, тем более если есть какая-то угроза.

Он также подчеркнул, что размещение войск еще не означает, что там готовятся военные действия или есть какие-либо договоренности о военной поддержке. Он назвал такие разговоры абсурдом.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что украинское правительство планирует осуществить провокацию против Приднестровья, используя свои вооруженные силы. Утверждается, что этот акт агрессии по отношению к непризнанной ПМР будет представлен как нападение российских войск.