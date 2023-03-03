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42 минуты назад

AFP: Макрон встретился с президентом ЦАР на фоне сближения страны с Россией

ТАССиещё 2

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера провели переговоры в пятницу на фоне сближения этой африканской страны с Россией, сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

Макрон встретился с президентом ЦАР на фоне сближения страны с РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Он встретился со своим центрально-африканским коллегой на полях саммита по защите тропических лесов One Forest Summit при посредничестве Габона", - сообщили AFP в администрации французского лидера без уточнения деталей беседы.

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Отношения ЦАР (бывшая колония Парижа, получившая независимость в 1960 году) и Франции в последние годы оцениваются экспертами как непростые. В ноябре 2022 года МИД ЦАР официально известил Париж о решении лишить посла Франции постоянно закрепленного за ним с 1960 года статуса дуайена (старшины) дипломатического корпуса. В середине декабря администрация Макрона вывела с территории республики последних военнослужащих из контингента французских войск, расквартированных в стране в 2013-2016 годах в рамках операции "Сагарис" и оставшихся там после завершения операции в рамках тренировочной миссии ЕС для ЦАР.

Агентство приводит выдержки из беседы с послом ЦАР во Франции Флавьеном Мбатой, который заявлял а январе, что его страна хочет "восстановить доверительные отношения" с Францией. В частности, он выражал надежду на более разнообразное сотрудничество за пределами экономических вопросов, например в сфере культуры и спорта.

При этом в Банги в пятницу прошла массовая демонстрация в поддержку России и ее политики. Участники акции несли государственные флаги РФ и транспаранты. На одном из них было написано: "Нет шантажу и давлению со стороны Запада".

В декабре 2022 года в Банги также состоялась демонстрация в поддержку политики России, которая совпала с отправкой 19 декабря на лечение в Москву главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, на которого было совершено покушение. Как заявил тогда исполняющий обязанности официального представителя правительства ЦАР Максим Балалу, власти страны непоколебимо привержены двустороннему сотрудничеству с РФ.

В мире,Эмманюэль Макрон,ЕС,
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