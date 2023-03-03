Обзор иноСМИ: цель визита Лукашенко в Китай и сроки поставок боеприпасов Украине

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Визит Лукашенко в Китай направлен против Байдена

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Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай по приглашению главы республики Си Цзиньпина и поддержка им китайского мирного плана по Украине направлена на дискредитацию американского лидера Джо Байдена, разжигающего конфликт. Об этом пишет японское издание Nihon Keizai.

По мнению японских журналистов, поддержав план Китая по мирному урегулированию, Лукашенко обозначил, что готов на совместные действия в этом вопросе. При этом действия Си Цзиньпина направлены в том числе и против главы США Джо Байдена, который в рамках начавшейся в стране президентской гонки «должен продемонстрировать результаты по украинскому кризису». «Подчеркивая свое участие в ситуации на Украине, Поднебесная пытается ослабить эмбарго США в секторе высоких технологий», - отмечается в статье.

Названы сроки поставки боеприпасов ЕС Украине

ЕС планирует в самое ближайшее время поставить Украине боеприпасы для артиллерии на сумму €1 млрд, выделенную из Европейского фонда мира. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет газета Financial Times.

Источники издания отметили, что к инициативе по совместной закупке присоединились все страны Евросоюза, кроме Дании, и возможные сроки поставок также уже практически согласованы. «Речь идет не о месяцах, а, скорее, о днях и неделях», - пояснил собеседник газеты.

«Россия пока не нашла ответ на топливное эмбарго ЕС»

После вступления в силу 5 февраля запрета ЕС на импорт российских нефтепродуктов европейские страны нашли альтернативные источники на Ближнем Востоке, в Турции и США. При этом основными рынками сбыта для России стали Турция, Китай и Индия, пишет болгарское издание Investor.bg.

Возникает вопрос, не покупают ли европейские страны на самом деле российское сырье с наценкой, так как Турция активно наращивает поставки из России. Например, в феврале турецкий НПЗ STAR, принадлежащий азербайджанской Socar, снова начал закупать российскую нефть, отмечается в статье. «Однако, несмотря на увеличение поставок, Россия вынуждена продавать свое сырье по заниженным ценам, что собственно и было целью Запада», - констатировали журналисты.

Запад обеспокоен преодолением санкций Россией

Российская экономика справляется с санкционным давлением куда успешнее, чем ожидалось, и это вызывает беспокойство на Западе, пишет обозреватель Al-Ain Мухаммед Ферхат.

Он обратил внимание на то, что, несмотря на «беспрецедентные санкции» и ожидания МВФ, что падение ВВП России в прошлом году составит 18,5%, «фактически экономика страны сократилась менее чем на 2,5%».

«Реальность, которая беспокоит Запад, заключается в том, что краха российской экономики не произошло», - подчеркнул Ферхат.

Месси хочет продолжить карьеру в Европе

Аргентинский нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не намерен возвращаться на родину и хочет продолжить свою карьеру в Европе. Об этом пишет sport.es.