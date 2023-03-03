Стал известен новый советник президента Украины

В понедельник Камышин заявил, что подает в отставку с поста председателя правления "Укржелдороги" и возглавит представительство компании в Европе.

По его словам, это решение о новом месте работы было им принято совместно с вице-премьером, министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.