Стал известен новый советник президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим советником бывшего председателя правления государственной железнодорожной компании "Укржелдорога" Александра Камышина. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины в пятницу.
"Назначить Камышина Александра Николаевича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в документе.
В понедельник Камышин заявил, что подает в отставку с поста председателя правления "Укржелдороги" и возглавит представительство компании в Европе.
По его словам, это решение о новом месте работы было им принято совместно с вице-премьером, министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.