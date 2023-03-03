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24 минуты назад

Бывшего главу "Укржелдороги" назначили советником президента Украины

ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим советником бывшего председателя правления государственной железнодорожной компании "Укржелдорога" Александра Камышина. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины в пятницу.

Стал известен новый советник президента Украины
Фото: Zuma/TACCZuma/TACC

"Назначить Камышина Александра Николаевича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в документе.

В понедельник Камышин заявил, что подает в отставку с поста председателя правления "Укржелдороги" и возглавит представительство компании в Европе.

Арестович уволился со всех государственных постов

По его словам, это решение о новом месте работы было им принято совместно с вице-премьером, министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.

В мире,Владимир Зеленский,
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