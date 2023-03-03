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17 минут назад

Sky News сообщил о "десятках преступлений" против россиян в Британии

Газета.Ru

В Великобритании выросло число преступлений в отношении россиян, совершаемых на почве национальной ненависти, сообщает британский телеканал Sky News.

Sky News сообщил о "десятках преступлений" против россиян в Британии
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Канал рассказал, что провел расследование, которое позволило выявить «подробности десятков преступлений на почве расовой ненависти» против российских граждан, происходящих в Соединенном Королевстве с начала спецоперации РФ на Украине.

По данным СМИ, в одном крупном полицейском подразделении в Англии рассказали, что число правонарушений. совершенных против россиян, за последний год увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2021 годом. Сотрудники благотворительной организации выяснили, что их жертвами в основном стали дети младшего школьного возраста.

Полиция Большого Манчестера в свою очередь заявила, что с февраля 2022 года было зарегистрировано 13 преступлений на почве расовой ненависти к россиянам в Британии. Полиция графства Дербишир зафиксировала четыре аналогичных правонарушения, Кембриджшира — семь.

В британском МВД выразили надежду, что все эти преступления, совершенные на почве национальной ненависти, будут расследованы, а виновники наказаны.

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