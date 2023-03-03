Sky News сообщил о "десятках преступлений" против россиян в Британии

В Великобритании выросло число преступлений в отношении россиян, совершаемых на почве национальной ненависти, сообщает британский телеканал Sky News.
Канал рассказал, что провел расследование, которое позволило выявить «подробности десятков преступлений на почве расовой ненависти» против российских граждан, происходящих в Соединенном Королевстве с начала спецоперации РФ на Украине.
По данным СМИ, в одном крупном полицейском подразделении в Англии рассказали, что число правонарушений. совершенных против россиян, за последний год увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2021 годом. Сотрудники благотворительной организации выяснили, что их жертвами в основном стали дети младшего школьного возраста.
Полиция Большого Манчестера в свою очередь заявила, что с февраля 2022 года было зарегистрировано 13 преступлений на почве расовой ненависти к россиянам в Британии. Полиция графства Дербишир зафиксировала четыре аналогичных правонарушения, Кембриджшира — семь.
В британском МВД выразили надежду, что все эти преступления, совершенные на почве национальной ненависти, будут расследованы, а виновники наказаны.