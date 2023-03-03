На США обрушились беспрецедентные снегопады

На западное побережье США обрушились беспрецедентные снегопады. В некоторых округах Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение, сообщает The Guardian.
Мощные снегопады начались на неделе с 27 февраля. Большое количество осадков пришлось на Калифорнию, где с начала сезона выпало более 12 метров снега. В итоге в 13 округах штата губернатор объявил чрезвычайное положение. Жителей призвали ограничить поездки и по возможности оставаться дома.
Для некоторых городов такое проявление погоды было несвойственно. В Портленде подобный снегопад прошел во второй раз за всю историю. В национальном парке Йосемити был побит рекорд 54-летней давности.
«Такой дождь и снег нарушили тенденцию, что очень неожиданно. Такое происходит раз в поколение», — заявил метеоролог Райан Мауэ.
Ранее в январе в Калифорния более 500 тысяч потребителей остались без электроснабжения из-за непогоды. Наибольшее число отключений пришлось на Сакраменто и Сан-Хоакин. Тогда в регионе зафиксировали ливни и штормовые порывы ветра.