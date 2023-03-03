Премьер Эстонии указала на трудности с сохранением единства Запада по Украине

«До сих пор мы были едины, и это было здорово <…> сохранять единство со временем становится все труднее, потому что все хотят, чтобы этот конфликт прекратился, и возникает вопрос, что [может] его остановить на самом деле. Если кто-то думает, что мы сделаем это последнее усилие, а затем подведем черту и [не] сделаем ничего другого, это определенно вызывает беспокойство», — пояснила Каллас.