Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что поддерживать единство западных союзников в отношении конфликта на Украине становится все труднее. В интервью Financial Times она отметила, что в западных государствах растет количество сторонников завершения противостояния.
«До сих пор мы были едины, и это было здорово <…> сохранять единство со временем становится все труднее, потому что все хотят, чтобы этот конфликт прекратился, и возникает вопрос, что [может] его остановить на самом деле. Если кто-то думает, что мы сделаем это последнее усилие, а затем подведем черту и [не] сделаем ничего другого, это определенно вызывает беспокойство», — пояснила Каллас.
Как указала премьер Эстонии, пока удается убедить Германию и Францию продолжать поддерживать Украину так, как этого требуют страны Прибалтики. Она также добавила, что необходимо сохранить единство Запада и понимание опасности, которая якобы исходит от России.