В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
27 минут назад

Премьер Эстонии Каллас указала на трудности с сохранением единства Запада по Украине

Газета.Ruиещё 1

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что поддерживать единство западных союзников в отношении конфликта на Украине становится все труднее. В интервью Financial Times она отметила, что в западных государствах растет количество сторонников завершения противостояния.

Премьер Эстонии указала на трудности с сохранением единства Запада по Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«До сих пор мы были едины, и это было здорово <…> сохранять единство со временем становится все труднее, потому что все хотят, чтобы этот конфликт прекратился, и возникает вопрос, что [может] его остановить на самом деле. Если кто-то думает, что мы сделаем это последнее усилие, а затем подведем черту и [не] сделаем ничего другого, это определенно вызывает беспокойство», — пояснила Каллас.

Как указала премьер Эстонии, пока удается убедить Германию и Францию продолжать поддерживать Украину так, как этого требуют страны Прибалтики. Она также добавила, что необходимо сохранить единство Запада и понимание опасности, которая якобы исходит от России.

В мире,Кая Каллас,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий