Картину Кандинского продали на Sotheby's за рекордную сумму

Картина Василия Кандинского «Церковь в Мурнау II» продана на аукционе Sotheby's за $44,9 млн. Цена стала рекордной для полотен русского авангардиста. Об этом пишет РБК со ссылкой на Independent.

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Представители Sotheby's назвали полотно звездным лотом вечера. После шквала заявок ее цена взлетела до 37,2 миллиона фунтов стерлингов. Это стало новым рекордом для живописца на торгах.

Картина была написана в 1910 году, когда художник начал переходить к абстракции, занимаясь экспериментами в своей блистательной карьере. В то время писатель жил в «Русском доме» в городе Мурнау, в Баварии. На картине изображен местный пейзаж, а также церковь Святого Николая.

Много лет владельцами полотна была еврейской семье Зигберта Самуэля Стерна и Джоанны Маргарет Штерн-Липпманн. Однако в 1935 году ее продали. После этого полотно было неоднократно перепродано, а в 1951 году попало в музее Ван Аббе в Эйндховене. В пошлом году картину вернули законным наследникам Стерна и Штерн-Липпманн.