СМИ раскрыли цель визита Шольца в США

Стала известна цель визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в США. Как сообщает ТАСС, Bloomberg выяснил, что на встрече с президентом Джо Байденом он обсудит вопрос перенос части немецкого производства снарядов в Соединенные Штаты.

Отмечается, что лидеры обсудят вопросы наращивания производства оружия для Украины, власти которой все чаще заявляют о нехватке боеприпасов. Сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в бою больше снарядов, чем могут произвести или получить от западных стран. По оценке экспертов, ежедневно украинские военнослужащие тратят до 30 тысяч снарядов, а за месяц — почти 1 млн.

Западные страны ищут способы увеличить производство снарядов и продолжают обучение украинских солдат. Агентству стало известно, что одно из возможных решений проблемы — перенос части производства в США.