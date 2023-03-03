В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
22 минуты назад

СМИ раскрыли цель визита Шольца в США

Никита Бородкин

Стала известна цель визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в США. Как сообщает ТАСС, Bloomberg выяснил, что на встрече с президентом Джо Байденом он обсудит вопрос перенос части немецкого производства снарядов в Соединенные Штаты.

Отмечается, что лидеры обсудят вопросы наращивания производства оружия для Украины, власти которой все чаще заявляют о нехватке боеприпасов. Сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в бою больше снарядов, чем могут произвести или получить от западных стран. По оценке экспертов, ежедневно украинские военнослужащие тратят до 30 тысяч снарядов, а за месяц — почти 1 млн.

Западные страны ищут способы увеличить производство снарядов и продолжают обучение украинских солдат. Агентству стало известно, что одно из возможных решений проблемы — перенос части производства в США.

Боррель назвал последствия исключения России из G20

Напомним, что ранее в администрации США заявляли, что Байден и Шольц в ходе встречи обсудят ситуацию на Украине, предстоящий саммит НАТО, а также вызовы со стороны Китая.

В мире,Видео,Олаф Шольц,Джозеф Байден,НАТО,Администрация США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий