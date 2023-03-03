СМИ: по всей Украине объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Как сообщает ТАСС, об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сообщения о воздушных тревогах начали поступать в 10:08 мск и в течение трех минут распространились по всей стране. О взрывах к моменту публикации украинские СМИ не заявляли.

Россия регулярно наносит удары по критической инфраструктуре Украины. Целями становятся объекты энергетики, связи и военного управления. Они начались с 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявлял, что следствие подтвердило причастность к взрыву украинских спецслужб.