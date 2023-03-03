В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
1 час назад

СМИ: переговоры по «зерновой сделке» зашли в тупик

Елена Прошина

На переговорах по продлению «зерновой сделки» сложилась тупиковая ситуация. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на своего источника, знакомого с ситуацией.

Срок соглашения истекает 18 марта. По мнению России, западные страны саботируют выполнение российской части сделки.

По словам источника, переговоры турецкой стороны и ООН продолжаются, выдвигаются различные идеи и альтернативы. Однако ситуация зашла в тупик. Пока неясно, будет ли эта инициатива продолжена, пока нет гарантий, смогут ли российские сельскохозяйственные продукты и аммиак получить доступ на мировые рынки.

«Необходимо в сжатые сроки урегулировать эти моменты», — подчеркнул источник.

При этом он не исключил возможности того, что диалог на высшем уровне может помочь продвижению переговоров. Вполне вероятно, что такие разговоры состоятся, для этого должны быть сформулированы конкретные стратегии.

В мире,Видео,ООН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий