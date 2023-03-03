СМИ: переговоры по «зерновой сделке» зашли в тупик

На переговорах по продлению «зерновой сделки» сложилась тупиковая ситуация. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на своего источника, знакомого с ситуацией.

Срок соглашения истекает 18 марта. По мнению России, западные страны саботируют выполнение российской части сделки.

По словам источника, переговоры турецкой стороны и ООН продолжаются, выдвигаются различные идеи и альтернативы. Однако ситуация зашла в тупик. Пока неясно, будет ли эта инициатива продолжена, пока нет гарантий, смогут ли российские сельскохозяйственные продукты и аммиак получить доступ на мировые рынки.

«Необходимо в сжатые сроки урегулировать эти моменты», — подчеркнул источник.