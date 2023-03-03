СМИ: переговоры по «зерновой сделке» зашли в тупик

На переговорах по продлению «зерновой сделки» сложилась тупиковая ситуация. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на своего источника, знакомого с ситуацией.
Срок соглашения истекает 18 марта. По мнению России, западные страны саботируют выполнение российской части сделки.
По словам источника, переговоры турецкой стороны и ООН продолжаются, выдвигаются различные идеи и альтернативы. Однако ситуация зашла в тупик. Пока неясно, будет ли эта инициатива продолжена, пока нет гарантий, смогут ли российские сельскохозяйственные продукты и аммиак получить доступ на мировые рынки.
«Необходимо в сжатые сроки урегулировать эти моменты», — подчеркнул источник.
При этом он не исключил возможности того, что диалог на высшем уровне может помочь продвижению переговоров. Вполне вероятно, что такие разговоры состоятся, для этого должны быть сформулированы конкретные стратегии.