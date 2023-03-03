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25 минут назад

Боррель прокомментировал возможность исключение России из G20

Елена Прошина

Исключение России из G20 противоречило бы принципу многосторонних отношений, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая в Нью-Дели. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, невозможно просить пропагандировать концепцию совместного сотрудничества и вместе с тем просить исключить Россию из G20.

«Довольно-таки противоречиво, разве нет?» - отметил он, подчеркнув, при этом что необходимо «слушать других».

Также глава евродипломатии заявил, что встреча глав МИД G20, которая прошла накануне, была гораздо лучше ноябрьского саммита. По его словам, тогда глава российского МИД Сергей Лавров выступил и уехал, а в этот раз он остался и выслушал других. Боррель подчеркнул важность того, что страны «двадцатки» имеют возможность выразить себя и получить реакцию противоположной стороны. Они не должны пренебрегать такой возможностью.

Ранее Лавров назвал поведение некоторых представителей «двадцатки» «балаганом». Он также извинился перед индийской стороной за действия ряда делегаций.

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