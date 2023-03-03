Также глава евродипломатии заявил, что встреча глав МИД G20, которая прошла накануне, была гораздо лучше ноябрьского саммита. По его словам, тогда глава российского МИД Сергей Лавров выступил и уехал, а в этот раз он остался и выслушал других. Боррель подчеркнул важность того, что страны «двадцатки» имеют возможность выразить себя и получить реакцию противоположной стороны. Они не должны пренебрегать такой возможностью.