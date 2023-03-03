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57 минут назад

«Как ты смеешь!»: Мать погибших детей возмутило поведение Байдена

Елена Прошина

Мать двух умерших от обезболивающих детей Ребекка Кисслинг, о которых пошутил президент США Джо Байден, недавно опубликовала на своей странице в соцсети обращение к главе Белого дома с призывом извиниться. Об этом пишет РИА Новости.

«Как ты смеешь!»: Мать погибших детей возмутило поведение Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее Кислинг дала показания в конгрессе о смерти сыновей, которые скончались в 2020 году после приема обезболивающих таблеток, которые содержали мощный опиоидный анальгетик фентанил. После этого член палаты представителей Марджори Тейлор Грин обвинила президента в трагедии из-за критической ситуации в стране с наркотическими веществами.

В ответ на это Байден попытался отмахнуться от замечаний конгрессвумен и с усмешкой пересказал печальную историю сыновей Кисслинг на собрании демократической партии в Балтиморе. Президент пошутил, что анальгетик, который они принимали, был получен от предыдущей администрации.

«Вот так вы говорите о смерти моих сыновей? Из-за того, что конгрессвумен оговорилась? Глумишься над моей утратой? Как ты смеешь!» — ответила на это Кисслинг.

Женщина призвала привлечь Байдена к ответственности, назвав его поведение «неприемлемым». Она также заявила, что он должен принести ей извинения.

В мире,Джозеф Байден,
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