В Молдавии заявили об отдалении страны от ЕС

Молдавия за последний год не стала ближе к Европейскому союзу, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Гагаузской автономии Виктора Петрова.
По его словам, произошло отдаление от него. Страна может оставаться в таком состоянии сколько угодно времени. Решение о кандидатстве Молдавии Петров назвал неправильным, в первую очередь, против Москвы, так как евроинтеграция является частью антироссийской паутины западных стран.
Как отметил народный избранник, отдаление Кишинева от ЕС происходит по причине полного несоответствия с декларациями о европейских нормах и правилах. Речь идет как об уровне благосостояния граждан, так и о полноценном государственном управлении. Власти оказывают давление на политических оппонентов, преследуют оппозиционных политиков, ущемляются права жителей Гагаузии и Приднестровья.
3 марта 2022 года молдавский президент Майя Санду подписала заявку о вступлении республики в Европейский союз. Она настояла на ускорении процесса. Главы государств и правительств ЕС 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление. Было заявлено о необходимости проведения реформ и переделку местного законодательства под стандарты ЕС.