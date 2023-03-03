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17 минут назад

В Молдавии констатировали отдаление от ЕС

Елена Прошина

Молдавия за последний год не стала ближе к Европейскому союзу, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Гагаузской автономии Виктора Петрова.

В Молдавии заявили об отдалении страны от ЕС
Фото: ТАССТАСС

По его словам, произошло отдаление от него. Страна может оставаться в таком состоянии сколько угодно времени. Решение о кандидатстве Молдавии Петров назвал неправильным, в первую очередь, против Москвы, так как евроинтеграция является частью антироссийской паутины западных стран.

Как отметил народный избранник, отдаление Кишинева от ЕС происходит по причине полного несоответствия с декларациями о европейских нормах и правилах. Речь идет как об уровне благосостояния граждан, так и о полноценном государственном управлении. Власти оказывают давление на политических оппонентов, преследуют оппозиционных политиков, ущемляются права жителей Гагаузии и Приднестровья.

3 марта 2022 года молдавский президент Майя Санду подписала заявку о вступлении республики в Европейский союз. Она настояла на ускорении процесса. Главы государств и правительств ЕС 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление. Было заявлено о необходимости проведения реформ и переделку местного законодательства под стандарты ЕС.

В мире,Виктор Петров,ЕС,
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