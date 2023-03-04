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1 час назад

Оценен ущерб Сирии от землетрясений

Lenta.ruиещё 1

Ущерб Сирии от землетрясений превысил сумму в 5 миллиардов долларов. Оценку провел Всемирный банк, который опубликовал отчет.

Оценен ущерб Сирии от землетрясений
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным организации, страна потеряла примерно 10 процентов своего ВВП. Сильнее всего пострадала провинция Алеппо, на которую пришлось 45 процентов разрушений — примерная сумма потерь составила 2,3 миллиарда долларов. На втором месте — регионы Идлиб (1,9 миллиарда долларов) и Латакия (549 миллионов долларов). Отмечается, что суммы могут со временем увеличиться из-за последствий.

«Катастрофа приведет к снижению деловой активности, что еще больше усугубит перспективы экономического роста Сирии», — подчеркнул директор Всемирного банка по странам Ближнего Востока Жан-Кристоф Карре.

4 марта в Турции, недалеко от границы с Сирией, произошло землетрясение магнитудой 4,1. Ранее Всемирный банк подсчитал ущерб от землетрясений в Турции

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