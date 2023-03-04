Оценен ущерб Сирии от землетрясений

По данным организации, страна потеряла примерно 10 процентов своего ВВП. Сильнее всего пострадала провинция Алеппо, на которую пришлось 45 процентов разрушений — примерная сумма потерь составила 2,3 миллиарда долларов. На втором месте — регионы Идлиб (1,9 миллиарда долларов) и Латакия (549 миллионов долларов). Отмечается, что суммы могут со временем увеличиться из-за последствий.