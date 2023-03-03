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26 минут назад

В США прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой

Lenta.ruиещё 1

Американский политолог Стефан Эберт прокомментировал заявления о вине России в наступлении голода в Африке на фоне приостановки зерновой сделки. Своим мнением он поделился с «Известиями».

В США прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

«Во-первых, я не думаю, что украинское зерно незаменимо. Конечно, процент этого зерна большой, но его нехватка была ощутима в небольшой промежуток времени», — отметил Эберт.

Он напомнил, что торговля зерном осуществляется по всему миру.

Политолог также затронул внешнюю политику Соединенных Штатов, указав, что государство извлекает экономическую выгоду из регионов, в развитии которых оно участвует. Он подчеркнул, что существует множество возможностей регулировать цены различных товаров на рынке.

По словам Эберта, Вашингтон старается убедить страны Европы в ненадобности некоторых российских ресурсов, в частности, газа и нефти, в то время как сам закупает у России все необходимое.

МИД РФ: зерновая сделка не работает

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что страны «Большой двадцатки» (G20) призвали Москву продлить зерновую сделку, срок действия которой истекает 18 марта. Он упрекнул Россию в использовании продовольствия в качестве оружия.

В мире,Энтони Блинкен,МИД России,
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