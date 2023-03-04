Сеул заявил о готовности зеркально ответить на провокации Пхеньяна

Как и ожидалось, весна на Корейском полуострове обещает быть неспокойной. В Сеуле заявили, что в вооруженных силах повышена боеготовность и они приготовились зеркально ответить на возможные артиллерийские стрельбы КНДР в районе межкорейской границы. Как ожидается, Пхеньян пойдет на это и, возможно, на более жесткие шаги в связи с запланированными на 13-23 марта крупномасштабными американо-южнокорейскими маневрами "Щит свободы", куда будет мобилизовано большое количество военнослужащих и техники, включая авианосцы и стратегические бомбардировщики.

Весна в Корее несмотря на всю ее красоту и приятную погоду считается в военно-политическом плане очень неспокойным периодом. Причиной тому являются регулярные американо-южнокорейские военные учения, которые, как правило, проводятся с большим размахом. Это обычно очень сильно не нравится Пхеньяну, который видит в них подготовку к атаке против себя.

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Все именно так складывается и на этот раз. Вчера представители США и РК заявили, что с 13 по 23 марта они проведут крупномасштабные маневры "Щит свободы". В них будут задействованы десятки тысяч военнослужащих, большое количество техники, ожидается прибытие авианосной группировки США, стратегических бомбардировщиков и многое другое. Союзники сообщили, что в этом году они намерены провести и стрельбы, и отработку десантных операций, и репетиции действий по защите и нападению.

В последние несколько лет из-за подхода правительства Республики Корея (РК), которое пыталось развивать сотрудничество и связи с Пхеньяном, эти учения под разными предлогами отменялись. Но с мая прошлого года в РК у власти другой лагерь - консерваторы, которые к нескрываемой радости США наоборот настроены провести учения с особым размахом и продемонстрировать Пхеньяну всю силу своего союза с Вашингтоном.

Хотя представители минобороны РК и военного контингента войск США в Корее назвали грядущий "Щит свободы" "оборонительными учениями", но в них в полной мере будут отрабатываться и наступательные операции, а потому Пхеньян это все не радует. КНДР уже охарактеризовала их как "репетицию вторжения на Север". Ранее младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон пообещала Южной Корее беспрецедентный по мощности и силе ответ на подобные учения.

Судя по всему, Южная Корея приняла решение не "проглатывать" возможные выпады КНДР, а наоборот активно отвечать на них. Южнокорейские СМИ со ссылкой на источники в минобороны РК сообщили, что в войсках страны повышена боеготовность, они внимательно наблюдают за КНДР и готовы ответить на провокации северян. В частности, пояснялось, что в случае проведения КНДР в районе межкорейской границы масштабных стрельб с применением артиллерии и РСЗО Южная Корея ответит точно так же.

Отметим, что согласно межкорейским договоренностям от 19 сентября 2018 г. Сеул и Пхеньян договорились о мерах по снижению военной напряженности. Среди них есть положение о запрете военной деятельности в так называемой "буферной зоне", которая прилегает к межкорейской границе. Юг обвиняет Север в том, что последний неоднократно нарушал договоренности, проводя в этой зоне стрельбы, и это действительно имело место. Правда в КНДР парируют тем, что возобновление учений с США, на которые пошел Сеул, также нарушают дух межкорейских соглашений, а потому, по логике Севера, южане первыми пошли на обострение.