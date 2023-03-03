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23 минуты назад

В США заявили о "списке смерти Украины"

Свободная пресса

Украинские власти вносят в "список смерти" людей, которые раскрыли правду о Крыме. Соответствующее заявление сделал американский журналист Макс Блюменталь.

Западные СМИ заявили о "списке смерти Украины"
Фото: ТАССТАСС

"Его репортер попал в список смерти наряду с несколькими гражданами США, журналистами, сановниками и даже детьми. Сообщит ли об этом NBC? Будет ли пресса осуждать это?" - написал журналист в Twitter.

Данный пост журналист выпустил к сюжету телеканала NBC, который впервые показал американцам, как обстоят дела на полуострове.

Ранее "Свободная пресса" писала, что американский политик Джеффри Янг заявил, что политика Вашингтона грозит человечеству полным уничтожением.

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