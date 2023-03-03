Япония выделит 164 млн долларов на восстановление Украины

Посол Японии на Украине Кунинори Мацуда и вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков подписали документы на выделение гранта для украинских властей в размере 22,4 млрд иен (порядка 164 млн долларов).

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Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу МИД Японии.

Ожидается, что средства, в частности, направят на разминирование и разбор завалов.

Ранее "Свободная пресса" писала, что очередной пакет военной помощи Украине, состав которого озвучат 3 марта, будет включать в себя вооружения на сумму около 400 миллионов долларов.