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1 час назад

Япония выделит 164 млн долларов на восстановление Украины

Свободная прессаиещё 3

Посол Японии на Украине Кунинори Мацуда и вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков подписали документы на выделение гранта для украинских властей в размере 22,4 млрд иен (порядка 164 млн долларов).

Япония выделит 164 млн долларов на восстановление Украины
Фото: ТАССТАСС

Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу МИД Японии.

Ожидается, что средства, в частности, направят на разминирование и разбор завалов.

Ранее "Свободная пресса" писала, что очередной пакет военной помощи Украине, состав которого озвучат 3 марта, будет включать в себя вооружения на сумму около 400 миллионов долларов.

Как сообщает Reuters, большей частью пакет будет содержать различные боеприпасы. В частности, в него войдут управляемые снаряды для РСЗО HIMARS и патроны для БМП Bradley.

В мире,Александр Кубраков,
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