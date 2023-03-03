Американский политик озвучил причину надвигающейся гибели человечества

Угроза начала ядерной войны, провоцируемой властями Соединенных Штатов, а также западный империализм станут причиной гибели всего человечества, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского политика Джеффри Янга.

Так он отреагировал на слова миллиардера Илона Маска об опасном снижении уровня рождаемости.

Ранее американский бизнесмен заявил, что демографическая «яма», вызванная падением рождаемости, представляет для цивилизации гораздо больший риск, чем климатические изменения и глобальное потепление.

Янг считает, что самый богатый человек на Земле неправ в своей теории. По его словам, самая главная угроза человечества – империализм Запада и угроза ядерной войны, продвигаемая Вашингтоном. Политик отметил, что человечество ближе к полному исчезновению из-за ядерной войны, чем когда-либо за всю свою историю.