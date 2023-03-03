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37 минут назад

Байден странно отреагировал на смерть двух американских детей

Елена Прошина

Американский лидер Джо Байден улыбнулся, когда комментировал смерть двух детей от фентанила, сообщает РИА Новости.

Байден странно отреагировал на смерть двух американских детей
Фото: ТАССТАСС

Это произошло во время партийного собрания демократов в городе Балтимор. Так глава государства отреагировал на обвинения со стороны члена Палаты представителей Марджори Тейлор Грин. По ее словам, Байден виновен в смерти детей из-за нестабильной ситуации с запрещенными препаратами в США.

Как заявил глава Белого дома, конгрессвумен прокомментировала слова матери, потерявшей двух детей из-за фентанила. По словам Байдена, этот препарат появился при предыдущей администрации президента. После этого американский лидер усмехнулся и отметил, что не хотел бы дальше раскручивать эту тему.

В США из-за расширения незаконного производства фентанила общее число летальных исходов от передозировки наркотическими препаратами в стране с 2019 по 2020 год увеличилось на 30 процентов, что стало рекордом. По итогам 2021 года этот показатель увеличился еще на 15 процентов, достигнув 100 тысяч человек.

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