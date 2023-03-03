Байден странно отреагировал на смерть двух американских детей

Американский лидер Джо Байден улыбнулся, когда комментировал смерть двух детей от фентанила, сообщает РИА Новости.
Это произошло во время партийного собрания демократов в городе Балтимор. Так глава государства отреагировал на обвинения со стороны члена Палаты представителей Марджори Тейлор Грин. По ее словам, Байден виновен в смерти детей из-за нестабильной ситуации с запрещенными препаратами в США.
Как заявил глава Белого дома, конгрессвумен прокомментировала слова матери, потерявшей двух детей из-за фентанила. По словам Байдена, этот препарат появился при предыдущей администрации президента. После этого американский лидер усмехнулся и отметил, что не хотел бы дальше раскручивать эту тему.
В США из-за расширения незаконного производства фентанила общее число летальных исходов от передозировки наркотическими препаратами в стране с 2019 по 2020 год увеличилось на 30 процентов, что стало рекордом. По итогам 2021 года этот показатель увеличился еще на 15 процентов, достигнув 100 тысяч человек.